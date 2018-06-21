Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Ноздровської

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави продовжено до 8 липня 2018 року включно.

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрію Россошанскому до 8 липня 2018 року.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби райсуду в Facebook. "За результатами розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно Россошанського Ю. В. - підозрюваного по 1 ч. ст. 115 КК України (підозрюваний у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської), слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено зазначене клопотання", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без застави продовжено до 8 липня 2018 року включно.

Довідка УНІАН. 1 січня 2018 року тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровської вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство") розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

8 січня за підозрою у вбивстві Ноздровської затримали батька Дмитра Россошанського - Юрія Россошанського. 9 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.