Нідерланди відмовилися передавати ООН розслідування катастрофи «Боїнга-777»

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Reuters.

Раніше 20 родичів загиблих у катастрофі "Боїнга-777" звинуватили Нідерланди в нездатності ведення кримінальної справи про катастрофу.

"Розслідування ведеться не тільки голландськими фахівцями", - повідомив чиновник з Міністерства юстиції Нідерландів Дік Схооф у відповідь на запит від юридичної фірми, що представляє інтереси родичів загиблих. Він зазначив, що до розслідування вже залучені чиновники з 11 країн, зокрема Малайзії, Росії та України.

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Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира були громадянами Нідерландів. 38 загиблих були громадянами Австралії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками.

Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення впізнання та експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.