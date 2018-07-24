Вона повертається: славнозвісна баржа з кавунами знову відправиться з Херсонщини до Києва (відео)
Знаменита баржа з кавунами, за рухом якої минулого літа слідкувала вся країна, знову вирушить Дніпром з Херсонщини до Києва.
На Херсонщині з термінала у Голопристанському районі готуються відправити до Києва Дніпром чергову баржу з півтисячею тонн достиглих кавунів. Про це повідомляє Голос України.
Зазначимо, минулого року вперше за 14 років херсонські кавуни відправилися в столицю не автошляхами, а річковим транспортом. Таку доставку баштанних ініціював сам прем’єр Володимир Гройсман.
За рухом баржі вгору річкою Дніпро слідкувала вся країна. Побачити це можна було й у режимі онлайн. 250 тонн кавунів відправили 30 липня від причалу у Голій Пристані Херсонської області в напрямку до Києва.
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Пройшла баржа через Запоріжжя, Кременчук, Переяслав-Хмельницький і врешті дісталася до столиці. Попередньо, таким же має бути маршрут судна і цього року.