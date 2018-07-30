В Україну з Оману повернулися 15 членів екіпажу судна-банкрута Free Neptune

В Україну з Омана сьогодні повернулися 15 членів екіпажа судна-банкрута Free Neptune (прапор Ліберії).

Про це УНІАН повідомили в профспілці працівників морського транспорту України (Одеса).

«Сьогодні в Україну повернулися 15 членів екіпажа судна Free Neptune, які перебували в Султанаті Оман на борту цього судна через заборгованість з виплати судновласником заробітної плати», - зазначили в профспілці.

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У благодійній організації «Фонд допомоги морякам «Ассоль» (Одеса) повідомили, що моряки кілька років вимушено виживали на покинутому грецьким оператором судні в Омані.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2017 року в Україну з Омана повернулися 7 членів екіпажу судна-банкрута Free Neptune, ще 15 українських моряків залишалися в Омані в критичній ситуації.

Голова Національної асоціації захисту прав громадян Ігор Зозуля тоді заявив, що з судна, яке опинилося в полоні в липні 2015 року, прибули 5 одеситів і 2 жителі Маріуполя Донецької області. Free Neptune з екіпажем з 22 осіб (всі громадяни України) влітку 2015 го зайшло в порт Маскат (Султанат Оман) для поповнення запасів води і провізії, однак оператор судна - грецька компанія Free Вulkers SA - відмовився оплатити дану поставку місцевому агенту. Пізніше стало відомо, що власник судна - банкрут.

Екіпаж опинився в ізоляції, змушений був оголошувати голодовку.