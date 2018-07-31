Скандал набирає обертів: у Краматорську замість дітей АТОшників на відпочинок до Хорватії поїхали діти чиновників (відео)

За словами журналіста, у групі, яку відправили на відпочинок до Хорватії, опинилося лише чотири дитини, батьки яких справді учасники АТО.

Довкола історії із дітьми з Краматорська, яких відправили на відпочинок до Хорватії, розгорівся скандал.

Журналіст Дмитро Гнап на своїй сторінці у Facebook нагадав, що раніше хорватський уряд запропонував за свої кошти оздоровити у себе дітей бійців і загиблих в АТО.

Українська влада погодилася. Коли групу зібрали, її очолила і повезла депутат від БПП з Краматорська Лілія Кислицина.

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"Тільки потім з'ясувалося... Що дітей з родин учасників АТО в цій групі виявилося зовсім мало... А більшу частину групи склали діти впливових і заможніх батьків", - зазначив Гнап.

Журналіст не назвав прізвищ дітей, та розповів, що у цій групі вдалось впізнати:

- дітей та онуків трьох (!) заступників міського голови Краматорська;

- дитину депутата міської ради Краматорська;

- дитину керівниці підприємства, яке належить вказаній вище депутатці Кислициній;

- дитину директорки відомого краматорського магазина-бутіка;

- і ще кілька дітей "непростих" батьків.

"Через розголос і резонанс місцевим активістам вдалося дізнатися, що в групі опинилося лише чотири дитини, батьки яких справді є учасниками АТО. Решта - 11 -опинились там з інших причин", - заявив журналіст.

За його словами, чиновники і, зокрема, сама депутатка Кислицина, пояснили, що участь батьків в АТО була не головним критерієм для поїздки: туди також відбирали дітей за успіхи в навчанні та позашкільній діяльності. А також, дітей у яких були біометричні паспорти.

"Станом на сьогодні краматорські чиновники тримають у секреті офіційний список групи, яка поїхала до Хорватії. Кислицина обіцяє все прояснити потім... В серпні...", - додав Гнап.

"Було неофіційне звернення щодо підбору кандидатури з категорії сімей загиблих. Тільки діти загиблих, запитів на учасників АТО, яких багато, не було", - розповів ТСН координатор та керівник Центру допомоги учасникам АТО при Донецькій обласній адміністрації Сергій Гаков.

"Люди обурені тим, що поїхали діти тих батьків, які можуть собі дозволити не один раз з'їздити за кордон, це не вдарить по гаманцю, завжди є вибір відмовитися і поступитися слабшому, скажімо так", - вважає активістка Марина Романцова.

Зазначається, що вже незабаром ситуацію має прояснити і посол Хорватії. Якщо немає чітких критеріїв відбору, хто більше гідний, то це питання лише етичної дискусії.

На скандал відреагувала й перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко. "...тут деякі дорослі намагаються ділити дітей на правильних і неправильних, сегрегувати за складом родини, а Марію (Іонову - Ред.), яка допомогла, на відміну від цих "активістів і кандидатів" сотням, а може, й тисячам постраждалих від війни - повчають, як робити краще", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.