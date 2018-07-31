У Харкові до 12 років за держзраду засудили 84-річного науковця

Засуджений був ватажком терористичної організації, який швидко сколотив підпільну організацію, що мріяла взяти реванш за "Харківську народну республіку".

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова визнав винним у державній зраді харків'янина Мехті Логунова, який збирав для Російської Федерації інформацію про державні оборонні замовлення України.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, суд призначив чоловіку покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

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"Прокуратура довела, що зловмисник збирав відомості, які належать науковим установам та становлять державну таємницю. У подальшому інформацію планувалося передати представникам іноземної держави – Росії", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що в поле зору Служби безпеки України зловмисник потрапив у серпні 2017 року.

"Діючи на шкоду обороноздатності та державній безпеці України він збирав відомості щодо державного оборонного замовлення, яке виконується одним із наукових центрів міста на підставі угод з Міністерством оборони України", - кажуть у прокуратурі.

Зазначається, що наразі вирок суду ще не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження. Зараз засуджений перебуває під вартою.

У коментарі "Українській правді" адвокат Логунова Максим Шаповалов розповів, що суд виніс вирок 30 липня. Тепер захист збирається оскаржувати це рішення. На подачу апеляції в нього є 30 днів.

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ прикрила терористичну організацію в Харкові, яка постачала секретну інформацію до Москви. Ватажком терористичної організації став успішний науковець Мехті Логунов, який швидко сколотив підпільну організацію, що мріяла взяти реванш за "Харківську народну республіку".