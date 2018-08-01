Полк "Азов" заперечує причетність до свого підрозділу підозрюваних у вбивстві "Сармата"

Також у полку закликали ЗМІ перевіряти правдивість інформації, що стосується підрозділу.

Інформація у засобах масової інформації, що екс-бійця Віталія Олешка АТО на псевдо «Сармат» у Бердянську (Запорізька область) вбили колишні військовослужбовці полку "Азов" є неправдивою, оскільки оголошених причетних до вбивства ніколи не мали жодного стосунку до підрозділу.

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Про це повідомляє прес-служба полку "Азов".

"Буквально одразу (після вбивства - УНІАН) у ЗМІ заявили, що у вчиненні злочину винні колишні військовослужбовці полку "Азов". Прес-служба "Азову" офіційно заявляє про неправдивість даної інформації – особи, яких оголошено причетними до вбивства, ніколи не мали жодного стосунку до нашого підрозділу", - йдеться у повідомленні.

На думку "Азову", у цій ситуації вкотре відбувається "брудна маніпуляція чесним ім’ям полку "Азов" шляхом заплямування його фейковими свідченнями незрозумілих осіб, які у своїх заявах заднім числом приписують злочинцям статус «служили в "Азові"»".

"Звинувачення у причетності нинішніх або колишніх бійців нашого підрозділу до вбивства у Бердянську героя війни за незалежність України є абсолютно безпідставними та мають замовний характер з однією метою – очорнити полк "Азов"", - підкреслили у прес-службі.

Також у полку закликали ЗМІ перевіряти правдивість інформації, що стосується підрозділу.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня 2018 року активіста та учасника АТО Віталія Олешка (псевдо "Сармат") пострілом в спину убили у Бердянську у дворі власного будинку.

Пізніше патрульна поліція Бердянська повідомила, що співробітники поліції виявили автомобіль «Таврія» бордового кольору , на якому ймовірний вбивця зник з місця скоєння злочину. Зазначалось, що ні водія, ні пасажирів у салоні не було.

На території Запорізької і Донецької областей було введено план перехоплення "Сирена" для затримання злочинця.

У Запорізькій області біля Мелітополя затримали ймовірного вбивцю активіста та ветерана АТО Віталія Олешка.

Журналіст Юрій Бутусов у Facebook повідомив про затримання «групи кілерів, які вбили Олешка в Бердянську».