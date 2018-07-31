Біля Мелітополя затримали вбивцю ветерана АТО "Сармата" та ще трьох спільників - волонтер (фото)

Раніше в двох кварталах від місця вбивства був виявлений автомобіль, на якому ймовірно пересувався вбивця екс-бійця АТО.

Під Мелітополем Запорізької області був затриманий вбивця ветерана АТО Віталія Олешка (позивний – Сармат).

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив волонтер Семен Кабакаєв, опублікувавши фотографію затриманого.

«Зараз біля Мелітополя був затриманий вбивця Сармата. Подробиці трохи пізніше», – написав волонтер.

Пізніше волонтер додав фотографії інших затриманих. Як виявилося, діяла група осіб. Їх всіх везуть в Бердянське відділення поліції.

На фотографіях затримані стоять без наручників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 липня, в Бердянську у дворі власного будинку пострілом у спину був убитий відомий активіст, учасник АТО Віталій Олешко.

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За фактом вбивства порушено кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

На території Запорізької і Донецької областей введений план перехоплення "Сирена" для затримання злочинця.

Раніше в двох кварталах від місця вбивства був виявлений автомобіль, на якому ймовірно пересувався вбивця екс-бійця АТО.