Посол Хорватії прокоментував відпочинок українських дітей, через який здійнявся скандал

Республіка запевнила, що бажає лише найприємніших спогадів для дітей.

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Хорватії в Україні Томіслав Відошевіч зробив офіційну заяву щодо відпочинку українських дітей у Хорватії.

Дипломат не коментував деталей розслідування, але наголосив, що українських дітей, особливо з зони конфлікту, завжди раді вітати у Хорватії, передає ТСН.

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Наводимо повну заяву Відошевіча: "Хорватія з великим задоволенням продовжила багаторічну допомогу з реабілітації та організації літнього відпочинку українських дітей переважно з родин, постраждалих від військових дій, та з районів, що постраждали від війни. Ця гуманітарна акція, ініційована депутатами українського парламенту, і підтримана з самого початку, зважаючи на досвід Хорватії, чиї громадяни і суспільство особливо чутливі до цих питань, а Хорватія і сама була отримувачем гуманітарної допомоги. Сьогодні ми намагаємося та будемо і далі намагатися надавати гуманітарну допомогу особливо дітям з родин, постраждалих від військових дій, та з районів, постраждалих від війни. Зрештою, наше бажання, щоб діти, як і раніше, повернулися додому з прекрасними спогадами та, наскільки це можливо, психологічно відновленими та щасливішими".

Нагадаємо, серед жителів Краматорська у соцмережах спалахнув скандал через подорож до Хорватії за рахунок тамтешнього уряду, у який вирушили 118 дітей із Закарпаття, Донеччини та Львівської області. Серед подорожувальників з Донеччини активісти впізнали дітей місцевих чиновників. Організатори запевнили, що вони мають купу відзнак та нагород, тож так само і право на відпочинок.