Поліція не виключає версію про причетність нардепа до вбивства "Сармата"

У поліції пояснили, що, якщо до вбивства причетний "якийсь народний депутат", це прерогатива Генпрокуратури.

Слідство перевірить причетність нардепа Олександра Пономарьова до вбивства ветерана АТО Віталія "Сармата" Олешка.

Про це на брифінгу сказав начальник ГУ НП в Запорізькій області Сергій Коміссаров, передає «Українська правда».

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Відповідаючи на питання журналістів, чи відкинуло слідство цю версію, він сказав, що правоохоронці "нічого не виключають" та "будуть все перевіряти".

"Якщо там причетний якийсь народний депутат, це прерогатива Генпрокуратури, всі матеріали ми надамо, хай дають оцінку, притягують, не притягують", – зазначив Коміссаров.

Він запевнив, що слідство збере і надасть всі докази.

Знайомий Олешка в трансляції у Facebook, під час якої він повідомив про вбивство, сказав: "Саша "Пєрхоть" Пономарьов, це було останнє, що ти зробив, швидше за все, в цьому житті".

Скоріш за все, він говорив саме про нардепа від "Волі Народу" Олександра Пономарьова.

Версію про причетність Пономарьова до вбивства висували і інші знайомі «Сармата».