Поліція не виключає версію про причетність нардепа до вбивства "Сармата"

17:41, 01 серпня 2018
Суспільство
153 0
Олешка вбили вчора посеред дня / фото УНІАН

Про це на брифінгу сказав начальник ГУ НП в Запорізькій області Сергій Коміссаров, передає «Українська правда».

Читайте такожВбивство ветерана АТО: друг "Сармата" розповів про його конфлікти з місцевою владою, нардепом та фермерами

Відповідаючи на питання журналістів, чи відкинуло слідство цю версію, він сказав, що правоохоронці "нічого не виключають" та "будуть все перевіряти".

"Якщо там причетний якийсь народний депутат, це прерогатива Генпрокуратури, всі матеріали ми надамо, хай дають оцінку, притягують, не притягують", – зазначив Коміссаров.

Він запевнив, що слідство збере і надасть всі докази.

Знайомий Олешка в трансляції у Facebook, під час якої він повідомив про вбивство, сказав: "Саша "Пєрхоть" Пономарьов, це було останнє, що ти зробив, швидше за все, в цьому житті".

Скоріш за все, він говорив саме про нардепа від "Волі Народу" Олександра Пономарьова.

Версію про причетність Пономарьова до вбивства висували і інші знайомі «Сармата».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зухвале вбивство ветерана АТО в Бердянську
Теги: #вбивство#Віталій Олешко#Сармат