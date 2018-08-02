Українські заробітчани за кордоном можуть витрачати до половини заробітку на поточні витрати

Зазвичай зарплати українців в Європі нижчі за зарплати місцевому населенню.

Зарплата українських заробітчан в Європі вище одержуваного ними доходу в Україні, однак витрати на життя за кордоном також високі, що змушує їх витрачати до половини заробленого на поточні витрати.

Про це повідомляє "5 канал".

Так, за словами засновника рекрутингової компанії Сергія Марченка, вартість життя в Європі швидше пропорційна європейському доходу:

"Якщо взяти, наприклад, ту ж Німеччину, то, вибачте, там буханець хліба коштує 2-3 євро. І виходить, що з тієї заробітної плати - 800 євро - поки ти там місяць живеш, поки ти там щось їси, тобі треба платити за якусь кімнату, за ліжко, і загалом ці витрати можуть доходити до половини заробітку і навіть більше".

При цьому, як повідомлялося, заробітні плати українців в Європі зазвичай нижчі зарплат для місцевого населення.

Також повідомляється, що зараз на ринку праці відчувається дефіцит працівників робітничих спеціальностей. І саме на них зростає попит з боку роботодавців.