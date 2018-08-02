Слідство щодо розстрілів на Майдані фактично завершене: ГПУ очікує на остаточні результати експертиз

Генеральний прокурор Юрій Луценко наголосив, що слідство у справі фактично завершене.

Генеральний прокурор Юрій Луценко очікує остаточні експертизи у справах розстрілу на Майдані у лютому 2014 року.

Як повідомила його прес-секретар Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook, про це Луценко заявив під час зустрічі із керівниками громадських організацій Євромайдану.

«Учасники зустрічі обговорили реорганізацію Генпрокуратури, зокрема Департаменту спецрозслідувань, очолюваного Сергієм Горбатюком. Генпрокурор вчергове наголосив присутнім, що жодна посада слідчого чи прокурора не була скорочена. А сам Горбатюк продовжить розслідування усіх справ Майдану тепер вже на посаді начальника Управління спеціальних розслідувань», - зазначила Сарган.

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«Генпрокурор також проінформував про те, що у справах розстрілу на Майдані у лютому 2014 року очікує остаточні експертизи, слідство фактично завершене. Окрім того, фактично по усіх високопосадовцях часів президентства В.Януковича здобуто дозволи судів на проведення спеціального (заочного) розслідування», - додала вона.

Також, за словами прес-секретаря генпрокурора, сторони домовилися зустрітися найближчим часом, оскільки рух з розслідування справ Майдану має позитивну динаміку.

У зустрічі з генпрокурором брали участь голова ГО «Родина Героїв Небесної сотні» Володимир Бондарчук, батько Героя Небесної сотні Устима Голоднюка Володимир та координатор ініціативної групи поранених на Майдані Павло Кучер.