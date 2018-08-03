Маленький супермен: 10-річний плавець Кларк Кент побив рекорд олімпійського чемпіона Майкла Фелпса (відео)

23 роки нікому з юних спортсменів не вдавалося перевершити результат великого плавця.

10-річний плавець із США Кларк Кент побив рекорд олімпійського чемпіона Майкла Фелпса.

На міжнародному чемпіонаті у Каліфорнії хлопчик подолав 100 метрів батерфляєм за 1 хвилину 9,38 секунди. Це більш ніж на секунду перевершує рекорд 10-річного Фелпса, встановлений у 1995 році.

23 роки нікому з юних спортсменів не вдавалося перевершити його результат, поки це не зробив хлопчик з іменем, як у героя із коміксів про Супермена. Кларк Кент займається плаванням з шести років. Він розповів, що секрет його успіху в тому, щоб мріяти про більше і бути сконцентрованим на своїй цілі.

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Майкл Фелпс – єдиний в історії спорту 23-разовий олімпійський чемпіон. Американець є абсолютним рекордсменом за кількістю олімпійських нагород (28) та володарем декількох світових рекордів. Після Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро в 2016 році він оголосив про завершення кар'єри. Можливо, маленького Кларка Кента також чекає велика спортивна кар’єра.