Зірка впала: у мережі набирає популярність флешмоб з "падіннями" знаменитостей на землю (фото)

До флешмобу приєднуються не тільки відомі особистості, але і звичайні люди, причому географія акції дуже широка.

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