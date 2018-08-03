Зірка впала: у мережі набирає популярність флешмоб з "падіннями" знаменитостей на землю (фото)
19:55, 03 серпня 2018Суспільство
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До флешмобу приєднуються не тільки відомі особистості, але і звичайні люди, причому географія акції дуже широка.
У мережі набирає популярність новий флешмоб / соцмережі
У соцмережі Instagram набуває популярності фотофлешмоб Falling Stars (Зірки падають). За умовами флешмобу, учасники повинні сфотографуватися в найефектнішій позиції після падіння.
В публікації треба вказати хештег fallingstars2018, а також передати естафету далі.
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Мета акції - посміятися над собою і визнати, що навіть зіркові особи не захищені від падінь і не тільки в буквальному сенсі. До флешмобу приєднуються не тільки відомі особистості, але і звичайні люди, причому географія акції дуже широка.
Серед відомих українців до флешмобу приєднався ведучий Олександр Педан.
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