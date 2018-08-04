У Києві токсичні грибки окупували три багатоповерхівки та могли спричинити смерть дитини (відео)

Через патогенні організми будівлі можуть зруйнувати, а людей переселити в нові.

Токсичні грибки не дають жити мешканцям одразу трьох багатоповерхівок у столиці. Роками стіни там роз’їдають патогенні організми, а рівень небезпечних речовин у повітрі зашкалює.

Як повідомляє ТСН, чорна та зелена пліснява розповзається по стінах, під нею надимається штукатурка – токсичні грибки виїдають усе на своєму шляху. Лаборанти виявили 39 патогенних грибів, а жителі за кілька років боротьби з цвіллю опанували термінологію мікробіологів.

"Оця чорна пліснява, аспергіліус, роз’їдає легені, бронхи. Це все вбиває імунну систему. Навесні виділяються спори – ми починаємо кашляти", - кажуть люди.

Вони стверджують, що серед мешканців будинку підвищена смертність, а кілька днів тому померла півторарічна дитина.

Тетяна каже, що її доньці зробили дві операції і в кістках дитини виявили патогенні гриби. Про небезпеку для життя засвідчили й лабораторні дослідження. "По повітрю показники перевищували норму в 13 разів. Це в середньому, а на поверхнях вміст десь на 7-8 разів", - пояснив керівник лабораторії Андрій Шиєнко. Фахівці називають цвіль дуже небезпечною, адже вона спричиняє алергії, астму, бронхіти та пневмонії. Проте онкозахворювання та туберкульоз, на які нарікають мешканці будинку, спровокувати не може.

Читайте такожПричиною отруєння жителів Софіївської Борщагівки стали фекалії у воді (відео)

Завідувачка лабораторії мікробіології, вірусології та мікології Ада Руденко каже, що осідають мікроорганізми на людині в різних місцях. "Бронхопнесмонії звідки ми тільки не виділяли, в дитини було з нирок, в геніталіях, бувають на волоссі, на шкірі", - каже вона. Експерт запевняє, що вивести грибок можна, щоправда необхідно до цегли знімати штукатурку в квартирі та обробляти все спеціальними засобами. Капітальний ремонт пожильцям запропонували і чиновники, але власники квартир нарікають, що й ремонт не допоміг – пліснява продовжує зростати. Місто розпочало новий проект під назвою "Стартовий будинок", для мешканців заражених осель обіцяють звести нове житло. На місці нової багатоповерхівки, щоправда, поки що автостоянка, проте чиновники запевняють, що вже за два роки там буде новий будинок.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Чернігові після сильної зливи частина будинків стала непридатною для життя.