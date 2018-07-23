У Чернігові після сильної зливи частина будинків стала не придатною для життя (відео)

Люди з острахом думають про зиму. Частина будинків у місті стала не придатною для життя.

Зірвана підлога, мокрі стіни та затоплені підвали - Чернігів оговтується від наслідків потужної зливи.

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ТСН бачила наслідки дощового літа, яке накоїло людям лиха. Мішок з піском під двором значить про затоплення. Мешканці показують до якого рівня піднялася вода. Рятувальники добиралися до людей на човнах.

Деякі люди ще не встигли оговтатися від попередньої зливи, як накрила нова. Людям попсувало меблі, одяг, взуття. Самі будинки підмило так, що руйнування видно як всередині так і зовні. Люди демонструють журналістам наслідки потопу.

Люди переживають, оскільки невідомо коли виплатять компенсації, а зима не за горами.

На випадок нового дощу, щоб воду відкачувати одразу, у місті чергує спецтехніка.