Екс-футболіст української збірної відпочив в окупованому Криму - ЗМІ (відео)

Спортсмен відпочивав на пляжі готелю «Ялта-Інтурист», спілкуватися з журналістами він відмовився.

Колишній гравець збірної України з футболу та донецького «Шахтаря» В'ячеслав Шевчук був помічений журналістами на пляжі в окупованій Ялті.

Як повідомляють «Крим.Реалії», спортсмен відпочивав на пляжі готелю «Ялта-Інтурист». Спілкуватися з журналістами він відмовився.

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Відзначається, що Шевчук провів у Криму практично весь червень. Адміністративний кордон з Кримом він перетнув 4 червня і повернувся на материкову Україну 15 червня. Через три дні Шевчук знову поїхав до Криму і пробув там до 3 липня.

Шевчук грав за збірну України протягом 13 років і завершив кар'єру у 2016 році. У 2009 році футболіст у складі донецького «Шахтаря» виграв Кубок УЄФА. Після цього Шевчука нагородили Орденом "за мужність" III ступеня.

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