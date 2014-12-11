Правозахисниця: сьогодні в зоні АТО загинуло 26 росіян

Про це вона повідомила в ефірі Еспресо.TV."Цифра потихеньку зростає. Можу точно сказати, що втрати з російського боку в серпні-вересні були мінімальними. Загинуло тоді багато українців. Але Україна змогла перебудуватися: цифра загиблих росіян зростає. За грудень у нас є дані, що близько 200 осіб загинуло", - зазначила вона й озвучила інформацію про вбитих російських військових за сьогодні: "З Луганської та Донецької областей мені прийшла інформація сьогодні, що 26 росіян віддали життя там".

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Нагадаємо, з 9 грудня у зоні АТО введено режим "тиші", тобто припинення вогню з обох сторін. Попри це, за даними РНБО, за минулу добу в зоні проведенні АТО загинуло троє українських бійців.