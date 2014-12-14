У Черкаській області на Дніпрі рятувальники зняли з крижини 25 рибалок

У Черкаській області області сьогодні вдень рятувальникам довелося знімати з дрейфуючої крижини на річці Дніпро 25 черкаських рибалок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС у Черкаській області, 13 грудня близько 13-ї години у Черкаському районі на річці Дніпро стався відрив крижини, на якій знаходилась група рибалок у кількості 25 чоловік. Згодом крижина розкололася ще на кілька шматків. Коли на місце події за викликом прибули рятувальники, течія встигла віднести крижини від місця відриву на велику відстань, а також - далеко одну від одної. Дві з крижин опинилися у сусідньому Чигиринському районі.

Найчисельніша група рибалок - 15 осіб знаходилась неподалік села Топилівка Чигиринського району, 9 рибалок дрейфували на крижині поруч із селом Боровиця Чигиринського району, один рибалка перебував на найменшій крижині біля села Сагунівка Черкаського району.

Читайте такожКерченські рибалки погрожують голодними бунтами: видобуток риби скоротився на 90% Крім фахівців держслужби з надзвичайних ситуацій до рятувальних робіт залучалася місцева риболовецька бригада з села Топилівка, а також зміна меліоративної насосної станції Черкаського обласного управління водних ресурсів. О 14.30 останніх рибалок з найвіддаленішої крижини доставили до берега. Загиблих та постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації не було. У рятувальній операції було задіяно 14 рятувальників, а також 5 човнів та катер на повітряній подушці «Пегас» УДСНС області.

Довідка УНІАН. Цього року у Черкаській області на водних об’єктах області зареєстровано 82 пригоди, внаслідок яких 72 особи загинули, 41 особу вдалося врятувати.