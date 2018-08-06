Журналіст розповів, де і коли звільнений український політв'язень Костенко отримав російський паспорт

Російське громадянство Костенко набув у 2015 році, подавши відповідну заяву у відділ Управління федеральної міграційної служби Росії по республіці Крим у Железнодорожному районі Сімферополя.

Герой Майдану Олександр Костенко отримав російське громадянство у 2015 році у Криму.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Володимир Бойко у відповідь на повідомлення державного секретаря МЗС Андрій Заяцья про те що у Костенка українське громадянство.

"Що стосується героя Майдану, який прибув до Києва по українському паспорту, то громадянин Російської Федерації Костенко Алєксандр Фьодоровіч, 10 березня 1986 року народження, зареєстрований у Сімферополі по вулиці Бєспалова, будинок 3/1, квартира 7. Російське громадянство Костенко набув у січні 2015 року, подавши відповідну заяву у відділ Управління федеральної міграційної служби Росії по Республіці Крим у Железнодорожному районі. 28 січня 2015 року Костенку Алєксандру Фьодоровічу був виданий паспорт громадянина Російської Федерації серія 3914 №821961. У наступному Костенко був затриманий, притягнутий до кримінальної відповідальності й засуджений російським судом саме як громадянин Росії", - написав він.

Стосовно кримінального провадження відносно Костенка, яке розслідувалось в Україні і яке було зупинено після того, як він втік наприкінці 2014 року в Росію, Бойко зазначив, що Костенко, дійсно, не оголошувався в розшук, оскільки після того, як він 6 січня 2015 року був затриманий у Сімферополі російською владою, його місцеперебування стало відомо. "Що стосується кримінального провадження відносно Костенка, то частина процесуальних документів перебуває у відкритому доступі. А саме: 31 жовтня 2014 року до Святошинського районного суду надійшов обвинувальний акт відносно Краснова (ОСОБА_1) та Костенка (ОСОБА_2), які були затримані СБУ 22 травня 2014 року і в яких у ході обшуку були вилучені зброя, вибухівка та речі, вкрадені ними в Київраді – державні та ювілейні нагороди (понад 10 тис. одиниць), меблі, металеві сейфи, комп’ютери й побутова техніка", - підкреслив Бойко.

За даними Бойка, у зв’язку з систематичною неявкою обвинуваченого Костенка суд 11 грудня 2014 року доручив Службі безпеки України затримати Костенка й доставити його в судове засідання. "Оскільки на той час Костенко вже чкурнув у Росію й затримати його не вдалось, 24 грудня 2014 року суд повернув обвинувальний акт у Генеральну прокуратуру України, зазначивши наступне: "У підготовче судове засідання не з'явився обвинувачений Костенко Олександр Федорович, який неодноразово викликався судом в судове засідання та не повідомив про причини своєї неявки. Усі поштові повідомлення, які направлялися на адресу проживання обвинуваченого, яка зазначена в обвинувальному акті, а саме: АДРЕСА_1 повертаються з відміткою - за закінченням терміну зберігання.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 11.12.2014 р. надано дозвіл на затримання ОСОБА_2 з метою його приводу в судове засідання на 22.12.2014 р. на 12 год. 00 хв.

Прокурором у судовому засіданні надано рапорт старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України від 19.12.2014 р. Денисюка О., відповідно до якого здійснити привід обвинуваченого ОСОБА_2 не виявляється за можливе у зв'язку з відсутністю відомостей про його місцезнаходження. З метою встановлення чи проживає на даний час ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 ним 18.12.2014 р. було здійснено виїзд за вказаною адресою, однак нікого там застати не вдалося. З урахуванням зазначеного, в цей же день о 16 год. 50 хв. ним було здійснено телефонний дзвінок власниці зазначеної квартири - ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1.

В ході розмови йому стало відомо, що ОСОБА_2 є далеким родичем її чоловіка і влітку, доки їх сім'я проживала на дачі за межами м. Києва, проживав у їх квартирі в місті. У вересні поточного року, коли вони повернулися проживати у місто, Олександр зібрав свої речі та переїхав до іншої квартири, яку йому винайняв батько. Що це за квартира і де вона знаходиться, їй не відомо. Чи проживає ОСОБА_2 у м. Києві на даний час їй також не відомо, оскільки з вересня місяця він до них у гості не з'являвся та про своє місцеперебування не повідомляв».

У зв’язку з цим Бойко рекомендував державному секретарю МЗС Зайцю проінформувати Службу безпеки України та Генеральну прокуратуру про місце перебування Костенка Олександра Федоровича з метою затримання останнього та вручення йому обвинувального акта.

Як повідомляв УНІАН, на брифінгу державний секретар МЗС Андрій Заяць підтвердив офіційно, що Олександр Костенко є громадянином України, і це визнано також російськими органами. Також Заяць зазначив, що Костенко в’їхав він на територію України за своїм українським паспортом. "Мені не відомо, чи є в нього російський паспорт, але адміністрацією пенітенціарного закладу йому було при звільненні повернуто його український паспорт… Якби росіяни не визнавали його українського паспорту, вони б, очевидно, не дозволили йому виїхати", - розповів він.

Кримського активіста Костенка 3 серпня було звільнено з російської в'язниці. Очікується, що сьогодні надвечір він прибуде до Києва. Після звільнення Костенка у соціальних мережах з’явилася інформація про те, що Служба безпеки України у 2014 році затримувала його за підозрою у тероризмі і пособництві російським спецслужбам. За повідомленнями, Костенко був заарештований і звільнений під заставу. Після чого втік до окупованого Криму, де і був затриманий.