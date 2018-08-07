Полторак розповів, скільки представників іноземних країн приїдуть в Україну на День незалежності

У відповідь на запрошення підтверджено їх прибуття до України.

До України на святкування та військовий парад до Дня незалежності прибудуть 15 представників іноземних країн, більшість з них – з країн-членів НАТО.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу міністр оборони України Степан Полторак в рамках репетиції до військового параду у Києві.

"Ми запросили наших партнерів до участі в параді. І підтвердили прибуття до України на святкування разом з нами Дня незалежності 15 партнерів, переважна більшість з них - це партнери - країни Альянсу", - сказав він.