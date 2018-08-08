Психологи розповіли, як адаптувати дітей до нового навчального року (відео)

Психологи рекоментують батькам та учням не боятися школи. А краще цю енергію витратити на адаптацію дитини до школи.

Психологи радять українським батькам підготувати дітей до школи, і йдеться не тільки про шкільне приладдя чи форму. Мовиться про кінець канікул та початок навчального процесу, адже, як свідчить досвід, найтяжче майбутнім першачкам та випускникам. Оскільки найменшим доведеться привчатися до нового ритму житття, а старшим - готуватися до ЗНО.

Психологи рекоментують батькам та учням не боятися школи. А краще цю енергію витратити на адаптацію дитини до школи. Варто поступово вводити дітей в робочий режим. А це вчасно лягати спати, прокидатися, учити самостійності і жодному разі не нав’язувати свої стереотипи.

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Для випускників останній рік у школі дуже відповідальний, кажуть психологи. На результатах випускного класу зациклюються батьки, чим іноді лякають та демотивують школярів уже з перших днів вересня. Тому найголовніша порада для батьків - за будь яких обставин підтримуйте своїх дітей, незважаючи на те, скільки їм років та в якому вони класі.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські школярі завоювали «срібло» та «бронзу» на Міжнародній олімпіаді з біології в Тегерані.