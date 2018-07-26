Українські школярі завоювали «срібло» та «бронзу» на Міжнародній олімпіаді з біології в Тегерані

Всього в олімпіаді взяли участь близько 300 школярів з 71 країни світу.

У Тегерані (Іран) завершилася 29-а Міжнародна учнівська олімпіада з біології, де українські школярі завоювали три медалі: одну срібну і дві бронзові.

Як повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України, всього в олімпіаді взяли участь близько 300 школярів з 71 країни світу.

Всі учасники виконували теоретичні та практичні завдання, за результатами яких визначили місце кожного з них у загальному рейтингу.

Срібну медаль отримала Лада Ісакова, гімназія № 109 імені Т. Г. Шевченка Києва.

Бронзові медалі вибороли Владислав Євтушок, Шепетівський НВК «ЗОШ I-III ст. - гімназія» Хмельницької області та Роман Трохимчук, Вишневська ЗОШ I-III ступенів № 1 Києво-Святошинської РДА Київської області.

У Міносвіти зазначили, що Міжнародна олімпіада з біології (IBO) - щорічне світове змагання з біології для школярів, які перемогли в національних олімпіадах. Всі учасники оцінюються у форматі індивідуального заліку за результатами випробувань. Теоретичні і практичні завдання олімпіади охоплюють ключові розділи біології: клітинна та молекулярна біологія, анатомія і фізіологія рослин, анатомія і фізіологія людини та тварин, етологія, генетика, еволюція, биосистематика.