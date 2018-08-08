Міський суд Яремче припинив здійснювати правосуддя чрез відсутність суддів

Наразі у суді вакантні усі три посади суддів, передбачені штатним розписом.

Через відсутність суддів Яремчанський міський суд Івано-Франківської області припинив здійснювати правосуддя.

Як повідомила сьогодні прес-служба Яремчанського міського суду, вчора, 7 серпня, у судді Андрія Іванова, якого в лютому було тимчасово відряджено до цього суду, закінчився строк повноважень на посаді судді Яремчанського міського суду.

За штатним розписом у суді передбачено три посади суддів, які на даний час є вакантними.

"Канцелярія суду продовжує здійснювати прийом та реєстрацію заяв, позовних заяв, матеріалів і клопотань поліції, обвинувальних актів. Однак здійснити автоматизований розподіл та передати справи та матеріали на розгляд суду неможливо у зв'язку з відсутністю суддів", - повідомили в суді.

За зазначених обставин цивільні справи зберігаються у канцелярії суду до призначення суддів. Кримінальні провадження, клопотання слідчих органів, справи про адміністративні правопорушення та інші матеріали згідно з чинним законодавством направляються до Апеляційного суду Івано-Франківської області для вирішення питання їх розгляду в інших судах області.