Вуха, лапи і хвости: сьогодні відзначається Всесвітній день кішок (відео)

Близько 80% усіх жителів Землі мають хоча б одного кота.

8 серпня відзначається Всесвітній день кішок.

Мало знайдеться на планеті людей, які залишаються байдужими до цих пухнастиків. Кішки були і залишаються найпоширенішими домашніми тваринами у всьому світі. Близько 80% усіх жителів Землі мають одного або декількох котів.

Вчені встановили, що власники кішок вдвічі рідше страждають від хвороб серця. В Австрії кішці, яка охороняла склади від гризунів, виплачується довічна пенсія у вигляді м'яса і молока. А в Китаї кішок охороняють на законодавчому рівні.

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У багатьох країнах існують спеціальні парки для вигулювання котів, а також різні котячі магазини, кафе та готелі, де улюбленця можна поселити на деякий час.

Тоді як Україна увійшла в Топ-10 за кількістю бездомних тварин. Ми повинні пам'ятати, що у відповіді за тих, кого приручили.