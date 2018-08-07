У київському метро жінка намагалася загризти кошеня - натовп ледь врятував тварину (відео)
На одній зі станцій київського метрополітену 5 серпня ввечері жінка, яка просила милостиню, намагалася відкусити коту лапу.
Відповідний запис опублікував у YouTube блогер Ромчик Уличный Принц. Натовп людей намагався звільнити кошеня. Згодом подію прокоментувала сама жінка, у якої була кров на обличчі.
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Інцидент прокоментували у Facebook користувачі. "Ми всі їхали з різних місць. Олександра приїхала першою і за збігом обставин почала відбирати тварин сама. Повз проходили дівчата Яся та Настя та допомогли їй", - пише Михайло Корнійчук.
За його словами, двох кошенят забрали, та одного жінка не відпускала, затиснувши його лапу в зубах.
"Вона була готова відкусити йому лапу. Люди кілька хвилин не могли розтиснути їй зуби. А бабку цікавило, хто оплатить розбитий кошик", - розповів очевидець.
Постраждалого кота Логана одразу повезли до ветеринарів. "У нього забій правого ліктьового суглоба. Ще міліметр - і жебрачка перегризла б нерв й він залишився б інвалідом", - додали зоозахисники.
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