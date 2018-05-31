Кремезний «кіт-мутант» підкорив соцмережі і став мемом

16:49, 31 травня 2018
Курйози
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Канадський м'язистий кіт став зіркою соцмереж / buff cat - Twitter

У соцмережі Twitter 28 травня з'явилися фотографії кота з надзвичайно розвиненою мускулатурою. Тварина сподобалося користувачам мережі і стала героєм безлічі «фотожаб».

«Кожен день я думаю про цього кремезного кота, якого зустрів минулого року», – йдеться у публікації аккаунта buff cat в Twitter. Пізніше на записі також з'явилося відео.

Як повідомляє BuzzFeed, користувач аккаунта «buff cat» в Twitter, розповіла журналістам, що є дівчиною з канадського міста Квебек, яка любить котів.

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Нью-Йоркський ветеринар Ден Сміт у коментарі журналістам розповів, що тварина може страждати від унікальної генетичної мутації.

«Існує генетична мутація, яка зустрічається, в основному, у деяких порід корів, і називається «подвійною мускулатурою»... і я чув про рідкісні випадки у таких порід собак, як Ротвейлери і Грейхаунди, але ніколи – у котів. Цей може бути першим», – зазначив фахівець.

Користувачі Twitter почали говорити про схожість кота з Арнольдом Шварцнеггером та Двейном Джонсоном, супроводжуючи свої жарти «фотожабами». Завдяки своєму грізному зовнішнього вигляду кіт часто виконує роль гігантського монстра, суперзлодія або персонажа фільму-канастрофи.

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Теги: #Twitter#кіт