Кремезний «кіт-мутант» підкорив соцмережі і став мемом

На думку ветеринара, тварина може страждати від унікальної генетичної мутації.

У соцмережі Twitter 28 травня з'явилися фотографії кота з надзвичайно розвиненою мускулатурою. Тварина сподобалося користувачам мережі і стала героєм безлічі «фотожаб».

everyday i think about this buff cat i encountered last year pic.twitter.com/BxIYvKz2id — buff cat (@officialbuffcat) 28 травня 2018 р.

«Кожен день я думаю про цього кремезного кота, якого зустрів минулого року», – йдеться у публікації аккаунта buff cat в Twitter. Пізніше на записі також з'явилося відео.

Як повідомляє BuzzFeed, користувач аккаунта «buff cat» в Twitter, розповіла журналістам, що є дівчиною з канадського міста Квебек, яка любить котів.

Нью-Йоркський ветеринар Ден Сміт у коментарі журналістам розповів, що тварина може страждати від унікальної генетичної мутації.

«Існує генетична мутація, яка зустрічається, в основному, у деяких порід корів, і називається «подвійною мускулатурою»... і я чув про рідкісні випадки у таких порід собак, як Ротвейлери і Грейхаунди, але ніколи – у котів. Цей може бути першим», – зазначив фахівець.

Користувачі Twitter почали говорити про схожість кота з Арнольдом Шварцнеггером та Двейном Джонсоном, супроводжуючи свої жарти «фотожабами». Завдяки своєму грізному зовнішнього вигляду кіт часто виконує роль гігантського монстра, суперзлодія або персонажа фільму-канастрофи.

the rocks new movie looks great pic.twitter.com/QYHGeiuuSS — cherf (@dietrichbrah) 31 травня 2018 р.

Concept: @officialbuffcat is just an inflated cat balloon like in shrek pic.twitter.com/FwC3IhNc9h — real sword hard shaft come (@miildsope) 31 травня 2018 р.

jurassic park but its buff cat pic.twitter.com/Xt4Jcj5B2d — cherf (@dietrichbrah) 30 травня 2018 р.

@officialbuffcat Buff Cat being buff. My smol fan art for you big boi pic.twitter.com/WzUcOdHBDV — WillFurSyahmi (@willfursyahmi) 30 травня 2018 р.