Кремезний «кіт-мутант» підкорив соцмережі і став мемом
У соцмережі Twitter 28 травня з'явилися фотографії кота з надзвичайно розвиненою мускулатурою. Тварина сподобалося користувачам мережі і стала героєм безлічі «фотожаб».
everyday i think about this buff cat i encountered last year pic.twitter.com/BxIYvKz2id— buff cat (@officialbuffcat) 28 травня 2018 р.
«Кожен день я думаю про цього кремезного кота, якого зустрів минулого року», – йдеться у публікації аккаунта buff cat в Twitter. Пізніше на записі також з'явилося відео.
buff cat: REDUX 🔊sound on 🔊 pic.twitter.com/qQKqDl0wdL— brad esposito 🍃 (@braddybb) 31 травня 2018 р.
Як повідомляє BuzzFeed, користувач аккаунта «buff cat» в Twitter, розповіла журналістам, що є дівчиною з канадського міста Квебек, яка любить котів.
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Нью-Йоркський ветеринар Ден Сміт у коментарі журналістам розповів, що тварина може страждати від унікальної генетичної мутації.
«Існує генетична мутація, яка зустрічається, в основному, у деяких порід корів, і називається «подвійною мускулатурою»... і я чув про рідкісні випадки у таких порід собак, як Ротвейлери і Грейхаунди, але ніколи – у котів. Цей може бути першим», – зазначив фахівець.
Користувачі Twitter почали говорити про схожість кота з Арнольдом Шварцнеггером та Двейном Джонсоном, супроводжуючи свої жарти «фотожабами». Завдяки своєму грізному зовнішнього вигляду кіт часто виконує роль гігантського монстра, суперзлодія або персонажа фільму-канастрофи.
the rocks new movie looks great pic.twitter.com/QYHGeiuuSS— cherf (@dietrichbrah) 31 травня 2018 р.
Concept: @officialbuffcat is just an inflated cat balloon like in shrek pic.twitter.com/FwC3IhNc9h— real sword hard shaft come (@miildsope) 31 травня 2018 р.
@officialbuffcat ghostbusters but its buff cat pic.twitter.com/VBrWpRUzBB— cherf (@dietrichbrah) 31 травня 2018 р.
I'm sorry, I had to. @officialbuffcatpic.twitter.com/9m5yeQJNTi— tifa lockhart (@clouddeestrife) 31 травня 2018 р.
jurassic park but its buff cat pic.twitter.com/Xt4Jcj5B2d— cherf (@dietrichbrah) 30 травня 2018 р.
@officialbuffcat Buff Cat being buff. My smol fan art for you big boi pic.twitter.com/WzUcOdHBDV— WillFurSyahmi (@willfursyahmi) 30 травня 2018 р.
WHO DID THIS pic.twitter.com/0qQ8TtbgkN— buff cat (@officialbuffcat) 30 травня 2018 р.
Oh fuck Buff Cat found the industrial protein warehouse pic.twitter.com/uFse9aqrh8— Confessions of an Ex-Loaf (@Send_Lwyds) 29 травня 2018 р.