Вбивство ветерана АТО "Сармата" в Бердянську було замовним - поліція

Сліди ведуть за межі Бердянська і Запорізької області і наразі поліція встановлює всіх учасників вбивства: від виконавців і посібників до замовників.

Вбивство бердянського активіста і учасника бойових дій на Донбасі Віталія «Сармата» Олешка є замовним.

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Про це заявив перший заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін. «У нас є всі підстави вважати, що це – замовне вбивство. Сліди ведуть за межі Бердянська та Запорізької області. Наразі ми встановлюємо всіх його учасників: від виконавців та посібників до замовників. Є певні напрацювання. Впевнений, що найближчим часом будуть затримані усі причетні до скоєння вбивства», – зазначив Аброськін, уточнивши, що поліція встановлює всіх учасників злочину.

За його словами, наразі розглядаються три основні версії вбивства. «Перша версія – злочин вчинено особами, які входять до злочинних організацій. Також ми розглядаємо версії вчинення цього злочину через активну громадську або підприємницьку діяльність вбитого», – наголосив Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, "Сармата" вбили вдень 31 липня на території готелю, що належить родині Олешка. Невідомий зайшов на його територію і здійснив два постріли. За підозрою у вбивстві «Сармата» біля Василівки Запорізької області затримали чотирьох людей. 3 серпня Бердянський міський районний суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 вересня.