У Бердянську пострілом у спину вбили АТОшника "Сармата" (відео 18+)

За словами очевидця, Віталія Олешка вбив невідомий з двоствольної гвинтівки пострілами в спину.

Невідомий убив бійця батальйону "Донбас", учасника самооборони Бердянська, кавалера ордена "За мужність" 3-го ступеня, учасника боїв за Іловайськ, який пройшов російський полон, Віталія Олешка ("Сармата").

Як повідомляє Цензор.НЕТ, першими про це повідомили користувачі соцмережі. Андрій Маджаров на своїй сторінці у Facebook опублікував запис з місця вбивства.

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За словами Маджарова, "Сармата" невідомий убив з двоствольної гвинтівки пострілами в спину.

"Підійшов зі спини якийсь бородатий незрозумілий смертник. Вистрілив два рази", - каже чоловік на відеозаписі.

Як повідомляє Berdyansk.biz, напад на нього стався у дворі готелю, що належить родині Олешка. Двоє людей, що приїхали на червоному автомобілі, імовірно, "Таврія", увійшли у двір й вистрілили в спину Олешку.

Наразі поліцією введено план "Перехоплення".

Як повідомляв УНІАН, у Лозовій Харківської області на території військової частини знайшли мертвим військовослужбовця.