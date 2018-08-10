Сотні мільйонів заборгованості: в ІС розповіли про катастрофічну ситуацію в "ДНР" із виплатами зарплат

На тимчасово окупованій території Донецької області спостерігається зростання заборгованості щодо виплат заробітної плати, що призводить до ліквідації підприємств.

На окупованій частині Донецької області ростуть заборгованості із заробітної плати, що призводить до закриття підприємств.

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Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«На тимчасово окупованій території Донецької області спостерігається зростання заборгованості щодо виплат заробітної плати, що призводить до ліквідації підприємств. Зокрема, на ДП «Артемвугілля» заборгованість складає 256,4 млн руб., на ДП «Орджонікідзевугілля» - 465,4 млн руб., на ДП «Донбасвуглереструктуризація»» - 55,1 млн руб.», – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в даний час т. зв. «ЛНР» заборгувала понад 100 млн. рублів т. зв. «ДНР» за фактично спожиту електричну енергію.