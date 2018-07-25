В ІС розповіли про плачевну ситуацію із зарплатою "бюджетників" у "ДНР"

Соціальна допомога у вигляді продуктів харчування та предметів першої необхідності надається лише інвалідам, матерям-одиначкам.

Серед жителів міст Торез, Єнакієве, Горлівка та низки інших населених пунктів на тимчасово окупованій території Донецької області посилюється соціальна напруженість через низьку заробітну плату працівників бюджетної сфери, де середня заробітна плата становить 5-7 тис. руб.

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Як повідомляє група «Інформаційний спротив», у зв'язку з цим місцеві мешканці неодноразово зверталися до профспілкових організацій і окупаційної влади з вимогами підвищення заробітної плати, але отримували і отримують відповідь, що дана ситуація не може бути вирішена через брак коштів і «стан війни».

«Разом з тим, соціальна допомога у вигляді продуктів харчування та предметів першої необхідності надається лише інвалідам, матерям-одиначкам. Дана ситуація змушує працездатну частину населення вступати до рядів «1-го АК ДНР», що активно підтримується окупаційною владою», – йдеться в повідомленні.