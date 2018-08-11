В ході перевірок поліція виявила 50 нетверезих водіїв пасажирських автобусів

За 20 днів поліцейські встановили 12,8 тис. фактів порушень законодавства, допущених водіями-перевізниками пасажирів.

В рамках проведення комплексних заходів під умовною назвою "Перевізник" виявлено 50 водіїв, які керували автобусами в стані алкогольного сп’яніння.

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Про це повідомляє прес-служба МВС з посиланням на голову Нацполіції Сергія Князєва. «Майже за 20 днів таких превентивних заходів поліцейські встановили 12,8 тисяч фактів порушень законодавства, допущених водіями-перевізниками пасажирів. Вже виявлено 50 водіїв, які керували автобусами в стані алкогольного сп’яніння. Ми продовжимо такі заходи з протидії ДТП», - наголосив Сергій Князєв.

Він зазначив, що зараз триває проведення комплексних заходів під умовною назвою "Перевізник". Зокрема, станом на 10 серпня цього року поліція оглянула понад 64 тисячі транспортних засоби та виявила майже півтори тисячі технічно несправних транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з різким зростанням смертельних ДТП Кабмін має намір запровадити контроль швидкості на автошляхах України. Національна поліція разом з Державною службою безпеки на транспорті з 20-х чисел липня проводить перевірки автоперевізників щодо всіх автостанцій та місць висадки/посадки пасажирів на наявність ліцензій і технічної справності автомобілів.

У першому півріччі 2018 року через порушення правил дорожнього руху в Україні загинула 1041 людина.