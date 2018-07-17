На Сумщині у мікроавтобусі виявили вісьмох нелегальних мігрантів із В'єтнаму

Водій заявив, що підібрав в'єтнамців по дорозі. Якщо виявиться, що він причетний до їхнього переправлення через кордон, йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з конфіскацією транспортного засобу.

У Сумській області поліцейські затримали вісьмох нелегальних мігрантів із В’єтнаму та двох жителів Харківщини, які допомагали їм пересуватися. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області, зловмисників затримали сьогодні вночі, 17 липня.

«Близько третьої години ночі в селі Верхня Сироватка Сумського району інспектори поліції сектору реагування патрульної поліції Сумського районного відділу поліції зупинили автомобіль Peugeot Expert з державним номерним знаком Харківської області та під керуванням 34-річного жителя Харківщини. Поряд з водієм на пасажирському сидінні перебував 34-річний пасажир, теж житель Харкова. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили на підлозі в салоні вісім чоловіків азійської зовнішності», – йдеться у повідомленні.

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Іноземці виявилися громадянами Соціалістичної республіки В’єтнам і перебували на території України без будь-яких дозвільних документів. Наймолодшому з незаконних мігрантів – 20 років, найстаршому – 41 рік.

Як пояснив поліцейським водій автомобіля, він нібито підібрав групу в’єтнамців на дорозі поблизу смт Краснопілля Сумської області пізно вночі, і з’ясувавши, що їм потрібно до Харкова, погодився підвезти.

«Так це чи ні, з’ясують слідчі в рамках вже відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України», – зазначили в поліцейському главку.

У випадку, якщо слідство доведе організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, ймовірним перевізникам може загрожувати позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з конфіскацією транспортного засобу скоєння злочину.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Сумщині перевізник висадив нелегалів із Бангладеш у лісі, поки за ним гналися правоохоронці.