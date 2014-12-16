До кінця року в Україні закриють ще близько 70 вишів

Про це повідомив відповідаючи на запитання радіо "Свобода", міністр освіти і науки Сергій Квіт. "Зараз у нас близько 300 вищих навчальних закладів. Ми висуваємо різні претензії до тих університетів, які, ми бачимо, не відповідають ліцензійним умовам. І тому до кінця року ще десь близько 70 університетів можуть зникнути", – пояснив він.

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Міністр додав, що скорочення закладів вищої освіти не означає, що буде якась соціальна напруга, бо якщо університет закривається з різних причин, то і студенти відразу переводяться в інші навчальні заклади, і також викладачі можуть знайти роботу в інших вишах.

Сергій Квіт також нагадав, що до ухвалення закону "Про вищу освіту" на території країни працювали 804 вищих навальних заклади.

"Зараз ми вже відсікли заклади так званого I-II рівня акредитації. Коледжі перестають бути вищими навчальними закладами. Є частина коледжів, які ввійшли в структуру університетів. Тому вони повинні визначитися, чи будуть відноситися до середньої освіти, професійної, і безпосередньо працювати на ринку праці чи вони лишаться структурою університетів", – додав він.

1 липня Верховна Рада схвалила нову редакцію закону про вищу освіту, і його підписав президент. Цей документ, зокрема, передбачає фінансову автономію вишів, зменшення навантаження на викладачів і студентів, а також громадський контроль за якістю освіти.