Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти «ДНР» і «ЛНР»

Про відповідні зміни до списку санкцій повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Федеральну раду Швейцарії.

До нового санкційного списку ввійшли 5 самопроголошених організацій на сході України та 13 їх чільних представників.

Зокрема, до списку увійшли голова Центральної виборчої комісії Луганська, який брав участь в організації незаконних виборів 2 листопада, а також ще 12 представників "урядів" та "парламентів" самопроголошених Донецької та Луганської народних республік.

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Усі вони, як зазначається в повідомленні, офіційно в якості кандидатів на незаконних "виборах" активно підтримали дії і політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, і ведуть до подальшої дестабілізації.

Швейцарія також заборонила фінансові відносини з п'ятьма партіями і громадськими організаціями "ДНР" і "ЛНР".

Як повідомляється, зміни наберуть чинності 16 грудня з 18.00 за місцевим часом (19.00 за київським).