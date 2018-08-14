Обвал мосту в Італії: у МЗС закликають українців в Генуї повідомити про себе рідним

Міністерство закордонних справ України закликає українців, які можуть перебувати в Генуї, повідомити про себе рідним.

Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України у мікроблозі Twitter.

"Обвал моста в Генуї. Консул підтримує оперативний контакт з компетентними органами Генуї. Місцева влада поки що не повідомляє деталі про наслідки трагедії. Інформуватимемо", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожОбвал мосту в Генуї: влада Італії назвала причину

"Закликаємо громадян України, які проживають або тимчасово перебувають у Генуї та її околицях, повідомити про себе рідним. Тих, хто потребує допомоги, просимо звертатися до Генерального консульства України в Мілані", - наголосили дипломати.

У зв'язку з цим повідомляються номери телефонів для підтримання зв'язку з консульською службою +39 3487254038 або +38 044 238 16 57.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 серпня, на півночі Італії в місті Генуя обвалився міст. За інформацією британського телеканалу Sky News, внаслідок обвалу загинули десятки людей.

За повідомленням італійського агентства ANSA, яке посилається на МВС Італії, жертвами трагедії стали 11 осіб, ще п'ятеро осіб перебувають у лікарні у критичному стані.

Крім того, під завалами залишаються кілька розбитих транспортних засобів із загиблими.