Глава МЗС Польщі: відповіддю на російську загрозу має бути спільна оборонна політика ЄС

Про це міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина заявив в інтерв'ю DW.DE.

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"Найбільш актуальним є питання безпеки. Це найважливіша тема, над якою ми сьогодні замислюємось", - наголосив глава зовнішньополітичного відомства Польщі. За словами польського міністра, цілі покоління мріяли в останні століття про безпечну Європу. "А сьогодні ця безпека опинилась під сумнівом, з огляду на те, що відбувається у східній Україні, а також зважаючи на ситуацію на Близькому Сході та Південній Африці.

На думку Гжегожа Схетини, на нинішні глобальні загрози єдиною відповіддю є тільки спільна й успішна європейська політика безпеки і оборони. "Політика, яка визначає небезпеки та допомагає вирішувати проблеми", - наголосив глава МЗС Польщі. Конкретними виявами цієї загрози міністр називає анексію Криму, агресію на Донбасі, а також "подальші можливі кроки Росії в Україні".

Гжегож Схетина переконаний, що найважливішим для безпечної Європи у майбутньому є "утримання Росії від агресивної поведінки". "Продовження тієї політики РФ, яку ми спостерігаємо у східній Україні, не може бути", - наголосив міністр закордонних справ Польщі. Він виходить з того, що санкції щодо Росії, запроваджені ЄС, зберігатимуть силу і матимуть позитивний вплив.