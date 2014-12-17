ОБСЄ: На місці падіння Boeing-777 продовжують збирати уламки

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав представник місії Майкл Боцюрків.

"Вчора ми продовжували спостерігати за процесом збору уламків на місці аварії MH17", - сказав Боцюрків.

Читайте такожПорошенко і Еббот: "Боїнг" збили бойовики російським "Буком" Він додав, що можливість збору уламків є результатом зусиль місії, спрямованих на полегшення доступу до місця падіння літака.

Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення пізнання і експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.