"У дитини соску відібрала": нове фото Лободи викликало палкі суперечки в мережі
14:06, 17 серпня 2018Суспільство
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На знімку Лобода піднесла рожеву дитячу соску до губ.
Instagram Світлана Лобода
Світлана Лобода не втомлюється дивувати користувачів Instagram екстравагантними фото.
На цей раз співачка у своєму акаунті опублікувала фото в сміливому леопардовому боді. При цьому Лобода піднесла рожеву дитячу соску до губ.
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Знімок викликав неоднозначну реакцію користувачів. Багато коментаторів розхвалили зовнішність і струнку фігуру співачки,але знайшлися й такі, кому не сподобалося наявність соскив кадрі.
"У дитини соску відібрали", "До чого соска?", - запитували користувачі. Співачку також засипали питаннями про те, з ким же вона залишає свого ребенкапока співає і танцює на сцені.
Як повідомляв УНІАН, Настя Каменських випустила нову пісню.
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