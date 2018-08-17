"У дитини соску відібрала": нове фото Лободи викликало палкі суперечки в мережі

На знімку Лобода піднесла рожеву дитячу соску до губ.

Світлана Лобода не втомлюється дивувати користувачів Instagram екстравагантними фото.

На цей раз співачка у своєму акаунті опублікувала фото в сміливому леопардовому боді. При цьому Лобода піднесла рожеву дитячу соску до губ.

Читайте такожЗ днем народження, Кузьма: найкращі хіти легендарного українського співака Андрея Кузьменко (відео)

Знімок викликав неоднозначну реакцію користувачів. Багато коментаторів розхвалили зовнішність і струнку фігуру співачки,але знайшлися й такі, кому не сподобалося наявність соскив кадрі.

"У дитини соску відібрали", "До чого соска?", - запитували користувачі. Співачку також засипали питаннями про те, з ким же вона залишає свого ребенкапока співає і танцює на сцені.

Як повідомляв УНІАН, Настя Каменських випустила нову пісню.