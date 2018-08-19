Пасажирам, які не встигли на пересадку у Львові через затримку поїзда, надали місця в інших вагонах

Залізнична компанія повідомляє, що випадок із запізненням поїзда розслідують.

Пасажирам Укрзалізниці, які не встигли на пересадку у Львові через затримку поїзда на дві години, надали місця в інших вагонах.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Компанія зазначає, що всі пасажири вже перебувають у дорозі.

«Зокрема, частина пасажирів, які прямують до Лисичанська, продовжать подорож в окремому вагоні поїзда №74 Львів – Москва, який по станції Хмельницький буде перепричеплено до складу поїзда №138 Хмельницький – Лисичанськ. Пасажирів, які прямували до Сум, у Києві з поїзда №74 буде пересаджено на поїзд №124 Київ - Костянтинівка», — зазначає Укрзалізниця.

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Залізнична компанія повідомляє, що випадок із запізненням поїзда розслідують.

Нагадаємо, зранку 19 серпня на головному залізничному вокзалі Львова туристи розставили намети на знак протесту проти відмови замінити їм квитки після запізнення поїзда.

Адміністрація вокзалу відмовилася обміняти ці квитки на інші, заявивши, що поїзд, на якому їхали туристи, запізнився не з вини вокзалу.