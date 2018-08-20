"Здохнеш, як твій чоловік": вдові Сармата погрожують

Між адвокатом і вдовою ветерана АТО виникла словесна перепалка.

Про погрози у свій бік заявила в поліцію вдова вбитого пострілом в спину ветерана АТО "Сармата" Тетяна Олешко.

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За її словами, у районі Центрального ринку Бердянська вона зустріла адвоката Євгена Озюменка. Між ними виникла словесна перепалка.

"В 11:45 в районі Центрального ринку я зустріла Євгена Озюменка і запитала: "Чому відводиш очі?". Він відповів: "Здохнеш, як і твій чоловік". Я сказала йому, що він вбивця. Це сталося серед білого дня при свідках, камери спостереження це теж могли зафіксувати", - написала Тетяна Олешко в соцмережі.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня у Бердянську вбили ветерана АТО і активіста Віталія Олешка "Сармата". За словами очевидців, його вбили пострілом у спину з двоствольної рушниці на очах у дружини і друзів. Поліція затримала п'ятьох підозрюваних у вбивстві ветерана АТО в день скоєння вбивства на стаціонарному посту поліції у Василівці Запорізької області.