Вбивство ветерана АТО Олешка: стало відомо про головний прорахунок кілера

Вбивця екс-бійця АТО Віталія Олешка не здогадався поголити свою бороду і саме ця відмінність була зазначена в орієнтуванні всім постам поліції як особлива прикмета.

Кілер, який застрелив екс-бійця АТО з позивним "Сармат" Віталія Олешка, в Бердянську, не здогадався поголити свою бороду.

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Саме ця відмінність була зазначена в орієнтуванні всім постам поліції як особлива прикмета, повідомив на своїй сторінці в соцмережі народний депутат Антон Геращенко.

"Злочинці після вбивства Віталія змінили машину і думали що їх не зможуть встановити і затримати. Однак кілер не здогадався поголити свою бороду... Тепер після затримання кілера і його пособників, поліції залишилося з'ясувати мотив вбивства, а також визначити всіх, хто міг мати до нього відношення", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 31 липня, в Бердянську було убито пострілом в спину у дворі власного будинку відомого активіста, учасника АТО Віталія Олешка.

На території Запорізької і Донецької областей було введено план перехоплення "Сирена" для затримання злочинця.

Вдень патрульна поліція Бердянська повідомила, що співробітники поліції виявили автомобіль "Таврія" бордового кольору, на якому ймовірний вбивця Олешка зник з місця скоєння злочину. Зазначалось, що ні водія, ні пасажирів у салоні не було.

Сьогодні зранку в Нацполіції повідомили, що затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка.