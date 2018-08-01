"Цілковита маячня": бердянський нардеп вперше прокоментував звинувачення у вбивстві "Сармата"

Народний депутат Олександр Пономарьов висловив "щирі співчуття родині та близьким загиблого".

Народний депутат Олександр Пономарьов назвав "цілковитою маячнею" версію своєї причетності до вбивства колишнього бійця АТО Віталія Олешко (позивний "Сармат").

Так, в коментарі "Апострофу" він зазначив, що сподівається на оперативне і об'єктивне розслідування.

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"Коментувати злочин повинні правоохоронні органи. Сподіваюся на оперативне і об'єктивне розслідування. Заява помічників Олешко про нібито мою причетність, зроблена в емоційному запалі, це, звичайно, цілковита маячня", - сказав він, зазначивши, що за його інформацією, "у правоохоронців зараз маса версій".

Він додав, що Олешко, "судячи з усього, був активною людиною, в тому числі і в бізнесі, і не завжди ця активність була творчою".

"Звичайно, мої конкуренти зараз активно користуються тим, що трапилося і намагаються ввести громадську думку і слідство в оману. Але я впевнений, що правоохоронці розберуться. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким загиблого".