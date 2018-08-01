"Цілковита маячня": бердянський нардеп вперше прокоментував звинувачення у вбивстві "Сармата"

20:15, 01 серпня 2018
Суспільство
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Пономарьов назвав "Сармата" "активною людиною" / фото Bl-ua.info

Народний депутат Олександр Пономарьов назвав "цілковитою маячнею" версію своєї причетності до вбивства колишнього бійця АТО Віталія Олешко (позивний "Сармат").

Так, в коментарі "Апострофу" він зазначив, що сподівається на оперативне і об'єктивне розслідування.

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"Коментувати злочин повинні правоохоронні органи. Сподіваюся на оперативне і об'єктивне розслідування. Заява помічників Олешко про нібито мою причетність, зроблена в емоційному запалі, це, звичайно, цілковита маячня", - сказав він, зазначивши, що за його інформацією, "у правоохоронців зараз маса версій".

Він додав, що Олешко, "судячи з усього, був активною людиною, в тому числі і в бізнесі, і не завжди ця активність була творчою".

"Звичайно, мої конкуренти зараз активно користуються тим, що трапилося і намагаються ввести громадську думку і слідство в оману. Але я впевнений, що правоохоронці розберуться. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким загиблого".

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Теги: #вбивство#бердянськ#Сармат