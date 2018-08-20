Смертельна ДТП з українськими туристами в Польщі: суд арештував водія автобуса

В разі доведення вини, українському водієві загрожує до 12 років позбавлення волі.

Окружний суд у Перемишлі арештував на три місяці українського водія туристичного автобуса, що 17 серпня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої троє громадян України загинули, десятки травмовано.

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Як повідомляє польське видання RFM24, суд задовольнив клопотання окружної прокуратури Перемишля про арешт українського водія.

Водія Миколу Л. у неділю, 19 серпня, було допитано у прокуратурі та оголошено обвинувачення у свідомому спричиненні ДТП. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі внаслідок ДТП за участі автобуса, що сталася ввечері 17 серпня, загинули троє українців, ще 42 було госпіталізовано. Загалом в автобусі перебував 51 український турист, два водія й екскурсовод.

Директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев повідомив, що туроператор «Аккорд-Тур» власним коштом перевезе з Польщі в Україну громадян, які більше не потребують медичної допомоги після ДТП.

Станом на вечір 19 серпня в лікарнях після ДТП залишалися 36 українців.

Окружна прокуратура Перемишля розглядає перевищення швидкості як одну з причин виникнення ДТП.

19 серпня у прокуратурі Польщі відбувся допит водія автобуса – громадянина України. Йому пред’явили звинувачення. Чоловік не визнав своєї вини і дав пояснення. Він сказав, що, коли побачив знак, що інформував про серпантини, їхав зі швидкістю 50-60 км/год, а знака про обмеження швидкості до 30 км/год він не помітив. Водночас у прокуратурі заявили, що судовий експерт у галузі дорожнього руху оцінив, що водій їхав зі швидкістю, яка значно перевищувала дозволену в цьому місці - за попередніми даними, 75 км/год.