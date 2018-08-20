В Одесу повернулися учасники курсантського походу ВМС України, зробивши заходи в іноземні порти

В ході 17-денного катерного походу пройдено понад 3,3 тис. морських миль.

До Одеси сьогодні повернулися учасники 17-денного катерного курсантського походу Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ), зробивши заходи в кілька іноземних портів.

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Про це УНІАН повідомили в прес-центрі командування ВМС ЗСУ. Зокрема, 20 серпня завершився похід катерів «Нова Каховка», «Сміла» і «Чигирин» з залученням курсантів 2-го і 5-го курсів Інституту ВМС, 2-го курсу відділення військової підготовки морехідного коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія» та представників інструкторсько-викладацького складу Навчального центру ВМС ЗСУ.

Відзначається, що під час походу майбутні флотоводці сумарно пройшли понад 3,3 тис. морських миль.

«Подолавши випробування штормовим морем, вони несли вахту службу і проводили десятки тренувань, а головне - усвідомили важливість знань і практичних навичок морської служби», - заявили в прес-центрі.

Тактична група навчальних катерів з курсантами відвідала іноземні порти - Гельджук (Турецька Республіка), Констанца (Румунія) і Варна (Болгарія).

Як зазначив командувач ВМС України віце-адмірал Ігор Воронченко, також успішно проведено льотне випробування української протикорабельної ракети, якою будуть озброєні ВС ВМС.

«Триває проектування ракетного катера «Лань», будівництво чергового артилерійського і нових десантних катерів, відновлюється будівництво багатоцільового корвета. Ці події мають націлити вас на якісне навчання, оскільки саме вам командувати новими кораблями і катерами, що потребує високого професіоналізму і є запорукою нашої перемоги над російським агресором», - звернувся Воронченко до курсантів.

Він наголосив на важливості участі курсантів у святкуванні 100-річчя МС Румунії, протокольних заходах, зустрічах і спільних заняттях з моряками Болгарії, Румунії і Туреччини, що ще більше зміцнило дружні і партнерські відносини України з цими країнами.

Воронченко подякував усім за відмінне виконання завдань походу, гідну і професійну демонстрацію Державного Прапора України та Військово-морського Прапора ЗС України в Чорному та Середземному морях.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня з Одеси в катерний похід за кордон вирушили в тому числі курсанти військово-морського інституту.