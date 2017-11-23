Військовим ЗСУ дозволили носити бороди, а до 2019 року – форму старого зразка

Військовослужбовцям Збройних сил України дозволили носити бороди, а також до 2019 року - форму старого зразка.

Так, наказом міністра оборони від 20 листопада 2017 року № 606 «Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв» передбачено, що носіння парадної (парадно-вихідної) та повсякденної форми одягу старого зразка та знаків розрізнення до неї дозволяється до 1 січня 2019 року.

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Крім того, згідно з документом, всім категоріям військовослужбовців «під час бойових та навчально-бойових завдань дозволяється носіння бороди та вусів за умови, що вони мають відповідати вимогам гігієни і не заважати використанню засобів індивідуального захисту та носінню спорядження».

Наказом визначено, що право на носіння військової форми одягу мають військовослужбовці, військовозобов’язані під час проходження зборів, резервісти, курсанти, ліцеїсти, а також особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу. Громадянам, які звільнені з військової служби із зарахуванням у запас або у відставку з правом носіння військової форми одягу, дозволяється носіння військової форми одягу, яка встановлена на момент звільнення.

Відповідно до наказу, військовослужбовцям, ліцеїстам, а також особам, яким під час звільнення з військової служби у запас або відставку було надано право носіння військової форми одягу, забороняється: носити предмети військової форми одягу, спорядження, нагрудні знаки і знаки розрізнення змінених або невстановлених зразків (кольорів) та такі, що прийшли у непридатний стан; носити одночасно предмети з різних форм одягу, а також предмети військової форми одягу разом з цивільними; розміщувати на військовій формі одягу знаки розрізнення, що відмінені; носити забруднені та невипрасувані предмети військової форми одягу, а також предмети, які втратили колір; носити деформовані та неправильно підібрані погони; носити взуття з пошкодженим верхом та зношеними каблуками; носити сумки яскравих забарвлень.

Крім того, військовослужбовцям-жінкам при перебуванні у військовій формі одягу дозволяється носити сумки однотонних неяскравих забарвлень.

Разом з тим військовослужбовцям, ліцеїстам та іншим визначеним наказом особам, у військовій формі одягу, рекомендовано утриматись від: використання навушників від електронних пристроїв під час пересування пішки, якщо це не передбачено службовою необхідністю; носіння в кишенях предметів, що виступають назовні чи переповнюють їх; носіння рюкзаків на плечах, що своїми шлейками закривають погони.