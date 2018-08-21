Більшість українців вважають УПЦ КП справжньою правонаступницею створеної в Київській Русі церкви - опитування

При цьому про Українську Православну Церкву (Московський Патріархат) як правонаступницю говорили 12%.

52% опитаних українців вважають, що саме Українська Православна Церква (Київський Патріархат) скоріше має право вважатися історичною правонаступницею Православної церкви, утвердженої в Київській Русі 1030 років тому.

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Про це свідчать результати опитування «Динаміка патріотичних настроїв українців: серпень 2018», проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

При цьому про Українську Православну Церкву (Московський Патріархат) як правонаступницю говорили 12%, 3% обрали Українську Автокефальну Православну Церкву, 2% – Російську Православну Церкву, 5% – іншу. 27% респондентів не змогли визначитися у цьому питанні.

Дослідження проводилося з 3 по 10 серпня 2018 року. Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.