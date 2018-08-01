В Україні зростає довіра до громадських організацій - опитування

Експерт каже, що після масованої кампанії проти антикорупційних організацій довіра до них зросла у суспільстві.

Довіра до громадських організацій в Україні зростає.

Про це повідомила директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна під час круглого столу у Києві.

За її словами, це відбувається «на фоні катастрофічного падіння довіри до державних інституцій».

«Ще ніколи негативне ставлення до державних інституцій і вищих державних посадових осіб не було таким низьким», - додала Бекешкіна.

вона зауважила, що раніше опитування показало, що люди довіряють громадським антикорупційним організаціям і міжнародним експертам.

«Після того як пішла масована кампанія, спрямована проти антикорупційних організацій і експертів, довіра до них зросла у суспільстві- на 7%», - зазначила директор Фонду.

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Бекешкіна зазначила, що за даними дослідження, проведеного у травні 2018 року, більшість громадян (60%) вважає, що громадські організації потрібні в їхніх містах чи селах (18% – не потрібні), причому це переконання в необхідності громадських організацій доволі стабільне (у 2013 році 58% опитаних вважали, що громадські організації потрібні, 18% – що ні). Водночас лише 35,5% громадян знають про громадські організації, які діють у їхніх містах чи селах, 65,5% – не знають. Порівняно з 2013 роком інформованість про місцеві організації дещо зросла, але лише на 4%.

За даними дослідження лише 7% громадян залучені до активної громадської діяльності – фактично стільки ж, як і в 2013 році (8%). Так само, якщо порівняти з 2013 роком, не зросло і членство у громадських організаціях та об’єднаннях: у 2018 році не належали до жодної з організацій, об’єднань чи партій 87%, у 2013 – 85,5%. При цьому основними причинами своєї неучасті у діяльності громадських організацій громадяни вже традиційно посилаються на брак часу на таку безоплатну роботу (28%), впевненість у тому, що їхня участь нiчого не змінить (23%) та відсутність інтересу до такої роботи (22%). Щоправда, порівняно з 2013 роком, значно менше стало тих, хто не знає, як це реально зробити (21% у 2013 році і 16% у 2018).

За даними опитування, лише 36% українців відповіли, що взагалі не збираються брати участь у роботі громадських організацій. В той же час, спонукати громадян приєднатися до діяльності ГО можуть різні мотиви: якщо діяльність організації відповідає переконанням людини (21%), якщо така організація працює на благо України (20%), якщо організацію очолює людина, яка викликає довіру та повагу (20%), якщо організація має репутацію ефективної і такої, що допомагає багатьом людям (19%), якщо робота в організації дозволить вирішити нагальні проблеми родини (19%), якщо робота в організації дасть достойний заробіток (17%), якщо участь у її діяльності дасть нові знання та навички (8%), якщо робота в організації зараховуватиметься до трудового стажу (10%).

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Абсолютна більшість громадян (76%) вважають, що держава повинна сприяти розвитку громадянського суспільства (не згодні з цим лише 7,5%). Передусім, на думку громадян, держава повинна підтримувати волонтерські та благодійні організації, які допомагають тяжкохворим та людям з особливими потребами (інвалідам) (57%), організації, які допомагають дітям-сиротам, пенсіонерам, багатодітним та бідним родинам (55,5%), волонтерські та благодійні організації, які допомагають військам і постраждалим внаслідок збройного конфлікту (51%), правозахисним організаціям, які борються проти порушення прав людей (42%), організаціям, які допомагають людям брати участь у вирішенні місцевих питань, здійснюють тиск та контролюють діяльність місцевих рад і місцевих голів (39,5%), організаціям, які протидіють корупції та викривають корупціонерів у владі (36%).

Основними формами підтримки державою громадянського суспільства громадяни вважають надання фінансової підтримки у вигляді грантів, які розподіляються на конкурсній основі (48%), та вчасне реагування на звернення громадських організацій, зокрема необхідність враховувати їхні пропозиції під час ухвалення законів та рішень (48%).

Дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 травня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту «Програма сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст дослідження є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Для порівняння наводяться результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 травня 2013 року.