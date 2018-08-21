Половина підозрюваних, які переховуються від НАБУ за кордоном, перебувають в Росії

Станом на 30 червня в міжнародний розшук за ініціативи детективів НАБУ оголошено 21 особу.

Половина підозрюваних, які переховуються від Національного антикорупційного бюро України за кордоном, перебувають в Росії.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці НАБУ у Facebook.

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"Близько 30 осіб, яких детективи Національного бюро вважають причетними до організації корупційних схем, наразі переховуються за кордоном. Кожен другий із них, за даними слідства, — на території Російської Федерації. Такі дані оприлюднені у Звіті про діяльність НАБУ за І півріччя 2018 року. Станом на 30.06.2018 в міжнародний розшук за ініціативи детективів НАБУ оголошено 21 особу. Стосовно 16 із них, з огляду на затримання або з метою визначення місцеперебування, скеровано запити до інших держав", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України підготувало та узгодило з прокурорами проекти підозр у справах, де фігурують народні депутати.