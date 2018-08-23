Віталій Кличко запросив жителів та гостей Києва відвідати фестиваль Workout Fest-2018

На Workout Fest-2018 з’їдуться 200 спортсменів з усього світу для участі у різних змаганнях.

Київський міський голова Віталій Кличко запросив усіх охочих відвідати міжнародний спортивний фестиваль Workout Fest-2018, який відбудеться 25 серпня біля Арки Дружби народів.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Київській міській державній адміністрації.

«Я переконаний в тому, що моя місія, як мера Києва, як спортсмена, робити все, щоб у Києві відбувалось якомога більше спортивних та культурних заходів. І я тішуся, що після успішного проведення фіналу Ліги чемпіонів, після Євробачення ми 28 вересня будемо проводити WBC-конгрес, куди приїдуть боксери з усього світу. А перед цим, 25 серпня, у цю суботу, в нас відбудеться також дуже важливий спортивний захід – Workout Fest-2018, куди з’їдуться 200 спортсменів з усього світу для участі у різних змаганнях. І я радію, що такі змагання відбуваються у нашому улюбленому місті Києві», – заявив Віталій Кличко.

Читайте такожПрикордонники провели в Києві флешмоб з нагоди Дня Державного Прапора (фоторепортаж)

Він також додав, що Workout Fest-2018 є дуже цікавим для тих, хто планує почати займатися спортом. А його ключове завдання, як мера, полягає в тому, щоб зробити Київ спортивним містом.

«Саме тому ми відкриваємо спортивні майданчики, стадіони, проводимо різні змагання. І я дуже радий, що є такі активісти, які багато сил вкладають в те, щоб наше місто і вся Україна були спортивними, а молоде покоління було сильним, здоровим та розвинутим. Тому проведення таких заходів, якWorkout Fest-2018 допоможе зробити Київ по-справжньому спортивним», – зазначив міський голова.

Організаторами фестивалю виступили ВГО «Street Workout Ukraine» та федерація «World Street Workout & Streetlifting Federation». Керівник федерації Денис Мінін зазначив, що дуже вдячний меру за підтримку фестивалю та також нагадав, що зараз ведеться дуже серйозна локальна робота з встановлення спортивних майданчиків та розвитку спортивної вуличної інфраструктури.

«Це насамперед доступний та масовий спорт. Не кожна родина може собі дозволити оплачувати дороге обмундирування або спортивні секції. А для того, щоб вийти на вулиці та займатися на спортивному майданчику потрібне лише бажання. Від цього залежить майбутнє нашої країни – здорової та сильної нації», – заявив Денис Мінін.

Він розповів, що під час фестивалю відбудуться змагання за звання чемпіона України зі Street Workout, чемпіона світу зі Streetlifting та чемпіона зWorkout-рекордів. Також відбудуться показові виступи найкращих українських та іноземних атлетів, а також інші розважальні заходи.

«Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тож запрошуємо всіх охочих завітати на фестиваль. Я переконаний в тому, що буде цікаво самому спробувати віджатись, підтягнутись чи долучитись до спортивних змагань», – завершив Віталій Кличко.